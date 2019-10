Onthulling achtste generatie Volkswagen Golf nabij: de eerste schetsen

Later deze maand komt de achtste generatie Golf onder het doek vandaan. Volkswagen blikt alvast vooruit met schetsen van het ex- en interieur.



Op 24 oktober moet de nieuwe Volkswagen Golf worden getoond en precies twee weken voor die datum laat het merk al duidelijke tekeningen zien van het iconische model. De voorzijde van de Golf lijkt meer in lijn te komen met de elektrische ID-familie, waarvan we de ID.3 al kennen. Een slanke lichtbaan volgt de contouren van de koplampen en een horizontal lichtstrip verbindt beide lichtunits optisch met elkaar. De bumperpartij is eveneens opnieuw getekend.



Knoploos

In het interieur lijken fysieke knoppen bijna overbodig te worden. Een digitaal instrumentarium is te zien op de tekeningen, waarnaast rechts – in het verlengde – een tweede scherm opduikt. Volkswagen noemt het binnenste niet voor niets een ‘digitale cockpit’. Zelfs zegt het dat de Golf een trendsetter wordt in een gedigitaliseerde en connectieve wereld.