One of a kind: de Lamborghini SC20

Geen raampjes, geen dak. De Lamborghini SC20 doet mee aan een heuse trend in sportwagenland. Het verschil met de concurrentie is dat de Italianen slechts één exemplaar bouwen van de SC20.



Ferrari heeft de Monza SP1 en SP2, McLaren de Elva en Aston Martin de V12 Speedster. En Lamborghini? Die doet aan het minimalistische feestje – geen dak, geen ruiten – mee dankzij de gloednieuwe SC20. De Italianen blijven echter ook minimalistisch in de oplage, want er bouwt welgeteld één exemplaar, terwijl de concurrentie tientallen of honderden exemplaren produceren.

Mix

Op zich hadden we wel kunnen vermoeden dat Squadra Corse – de autosport-afdeling van Lamborghini – het bij één exemplaar zou houden, want in 2018 kwam het al met de SC18 en dat was ook een one-off. De Lamborghini SC20 werd op bestelling gebouwd en vindt inspiratie in modellen als de Aventador J, Diablo VT Roadster, Veneno Roadster en Concept S. Voor de splitter werd gekeken naar de Huracán GT3 Evo, terwijl de zijpanelen losjes zijn gebaseerd op die van de Essenza SCV12. De auto is gespoten in het blauw en wit, maar in het ‘Italiaans’ klinkt dat een stuk mooier: Bianco Fu en Blu Cepheus. Binnenin is het zwart-wit (Nero Cosmus en Bianco Leda wit).

De krachtbron is de bekende 6,5-liter V12-motor die goed is voor een vermogen van 770 pk.