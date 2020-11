Onderzoek KNAC en BOVAG: consument ziet waterstofauto best zitten

De elektrische auto op waterstof lijkt in de toekomst met open armen ontvangen te worden. Volgens een grootschalig onderzoek van KNAC en BOVAG vallen vooral de snelle tankstops in de smaak.



De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, kort KNAC genoemd, is een club voor autoliefhebbers die plezier beleven aan autorijden. Dan denk je vooral aan ronkende motoren en wonderschone youngtimers. Aan toertochten en zomerritten. Toch blijken de KNAC-leden ook best gecharmeerd van fluisterstil over de weg zoeven. Onderzoek toont aan dat 16 procent van de KNAC-leden zich als eerste in een waterstofauto ziet rijden. Dat is wel wat lager dan de leaserijders (29%), maar de animo is er.

Waterstof tanken aan de pomp

KNAC en BOVAG vroegen niet alleen de eigen leden en zakenrijders naar hun houding ten opzichte van de waterstofauto, ook het algemene publiek werd geraadpleegd. Acht op de tien respondenten noemden het feit dat een zwaar en groot accupakket achterwege blijft als groot voordeel. In tegenstelling tot een batterij-elektrische auto heeft de waterstofauto een brandstofcel aan boord. Je laadt de auto dus niet op met stroom, maar tankt waterstof aan de pomp. In een paar minuten zit de auto vol, waarna de brandstofcel de getankte waterstof onderweg omzet in stroom.

Netwerk

Nederland telt momenteel slechts een handjevol waterstoftankstations. Dat aantal moet wel omhoog. Zo blijkt van het ondervraagde algemene publiek bijna de helft bereid om tot 10 minuten om te rijden om waterstof te kunnen tanken.

Aanschaf

Bij de nadelen van de waterstofauto wordt genoemd dat er nog te weinig waterstoftankstations bestaan en dat waterstofauto’s nog duur in de aanschaf zijn. De prijzen dalen overigens wel snel. De nieuwste generatie van de Toyota Mirai kost een kleine 66 mille, terwijl zijn voorganger voor dik 81.000 euro in de showroom stond. Met een actieradius van circa 650 kilometer wordt de nieuwe Mirai gezien als interessant pioniersmodel. Temeer ook omdat de Mirai wordt ingeschaald in de laagste bijtellingscategorie, waarbij de drempelwaarde ontbreekt. Je betaalt als zakelijk rijder volgend jaar dus 12 procent bijtelling over de hele cataloguswaarde.