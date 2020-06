Om van te smullen: de nieuwe BMW M5 en BMW M5 Competition

De recent gefacelifte BMW 5 Serie is pas écht af als ook – zoals nu – de M5 zich laat zien. De nieuwe BMW M5 en M5 Competition volgen het nieuwe familiegezicht, maar zijn ook onderhuids aangepast.



De vernieuwde BMW M5 en BMW M5 Competition houden de bekende 4,4-liter V8 twinturbomotor onder de motorkap. Een vermogen van liefst 600 pk valt je als M5-koper ten deel en zelfs 625 pk als je voor de Competion-versie kiest. In 3,4 om 3,3 tellen sprint je vanuit stilstand naar 100 km/u. Je stoplichtsprint verlengen tot 200 km/u kost je 11,1 seconden om 10,8 tellen. Kortom, de M5 en M5 Competition zijn en blijven bloedsnel. Toch vond BMW ruimte voor perfectie. Van de BMW M8 Gran Coupé werden de schokdempers geleend en ook het onderstel kreeg een nieuwe afstelling. Het doel is om ook in het grensgebied een betere wegligging te krijgen. Ten opzichte van de reguliere M5 ligt de Competition 7 mm dichter op het asfalt. Schakelen verloopt via een 8-traps M Steptronic transmissie met Dualogic, terwijl de aandrijfkrachten naar vier wielen worden gedirigeerd. Overigens voorzien de rijmodi ook in een puur achterwielaangedreven karakteristiek.



Track-modus

De bekende nierengrille bestaat voortaan uit één stuk en is voorzien van de bekende dubbele M-spijlen. In de koplampunits vallen de L-vormige lichtbuizen op en ook de bumper is hertekend. Grotere luchtinlaten zorgen voor een krachtiger voorkomen. Aan de achterzijde zijn de LED achterlichten driedimensionaal vormgegeven. Een duik in het interieur leert dat het centrale display groter is. De diagonaal meet 12,3 inch. De BMW M8 inspireerde tot een middenconsole met twee knoppen. De M Mode knop geeft snel toegang tot de ROAD en SPORT-instellingen. De tweede knop is een Setup knop en brengt je in het centrale scherm. De BMW M5 Competition biedt nog een welkome extra: de uitdagende TRACK-modus.

Brands Hatch Grau

Debutanten in het standaard kleurengamma zijn Brands Hatch Grau en Motegi Rot metallic, terwijl BMW Individual eveneens nieuwe lakken verwelkomt. Optioneel zijn orbitgrijze 20-inch M dubbelspaakswielen; exemplaren zoals je ze ook onder de BMW M8 vindt.

Over een maandje staan de BMW M5 en BMW M5 Competition in de showroom. Voor de M5 betaal je dan 157.743 euro en voor de BMW M5 Competition 167.302 euro.