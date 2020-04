Ode aan Sir Stirling Moss en nog drie ‘hommage-modellen’

Eerder deze week overleed de legendarische autocoureur Sir Stirling Moss. Tijdens zijn leven werd Moss geëerd met naar hem genoemde automodellen. En zo zijn er meer grootheden uit de autosport met hun eigen uitvoering.



The Lister Knobbly Stirling Moss

Sir Stirling Moss kroop in de jaren vijftig drie keer achter het stuur van een Lister. Hij deed dat op Goodwood in 1954, op Silverstone in 1958 en een jaar later nogmaals op Sebring. Op Silverstone reed Moss rond in een lichtgewicht Lister Knobbly. In 2018 – 60 jaar later – vierde Lister dat met een heruitgave: The Lister Knobbly Stirling Moss.



Mercedes-Benz SLR Stirling Moss

In 2009 bracht Mercedes-Benz 75 exemplaren van de SLR Stirling Moss uit. De speciale uitvoering werd door McLaren gebouwd en er was bij zijn introductie niet veel animo voor. Later bleek de Mercedes-Benz SLR Stirling Moss dan toch een collector’s item en werden er miljoen geboden voor een auto die oorspronkelijk 750.000 euro kostte. De auto is een hommage aan de 300 SLR waarmee Moss in 1955 de Mille Miglia won.



McLaren Senna

McLaren bracht onder eigen naam de Senna uit. De auto is natuurlijk genoemd naar de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna die in het harnas stierf. De Senna kent een oplage van 500 stuks en beschikt over een 800 pk sterke 4,0-liter biturbo-V8. Met 1.189 kilo schoon aan de haak is de Senna de lichtste McLaren sinds de F1.



Fiat Stilo Michael Schumacher Limited Edition

Het liefst wil je als race-legende dat je naam aan een supercar wordt gekoppeld. Michael Schumacher vond het echter geen probleem dat Fiat de Stilo Michael Schumacher Limited Edition uitbracht en zelfs – in 2001 – een Fiat Seicento Sporting Michael Schumacher. De Fiat Stilo Schumacher kwam in 2005 op de markt ter ere van de vijfde wereldtitel van grootmeester in de Formule 1. De sportieve versie schopte het tot een vermogen van liefst 170 pk, verkregen uit een 2,4-liter Abarth-krachtbron. Een aangepaste bumperpartij en de nodige Schumacher-logo’s deden de rest.

Infiniti FX Vettel Edition

Nadat Sebastian Vettel zijn derde F1-wereldtitel greep in 2012 kreeg een Japanse SUV zijn naam: de Infiniti FX Vettel Edition. Met een vanafprijs van ongeveer 150.000 euro was de speciale uitvoering geen koopje, maar de beperkte oplage van slechts 150 stuks vergoedde veel. Net als de 420 pk die de 5,0-liter V8 tentoonspreidde. De auto staat 20 millimeter dichter bij het asfalt dan het origineel en ook werd er het nodige koolstofvezel verwerkt in de carrosserie.