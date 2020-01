Nissan zet vaart achter afsplitsing met Renault

Nissan had al plannen om zich af te splitsen van Renault, maar lijkt na de vlucht van Carlos Ghosn vaart met het proces te maken.



Nu voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn, verdacht van belastingfraude, Japan is ontvlucht, maakt het nieuwe management van Nissan vaart met de eerder ingezette wens tot afsplitsing van Renault. Dat meldt de Financial Times. Volgens de zakenkrant gelooft Nissan dat Renault een succesvolle groei van het bedrijf in de weg staat. De huidige samenwerking blijkt al een tijdje disfunctioneel, aldus bronnen tegen de Financial Times.



Partnerschap

Mocht de afsplitsing inderdaad volgen, dan lijken zowel Renault als Nissan op zoek te moeten naar nieuwe partners om toch competitief te blijven. Het concern bestaat in de huidige vorm al meer dan twintig jaar en is goed voor de productie van tien miljoen modellen op jaarbasis. Een nieuwe partner lijkt daarbij niet zo snel gevonden, omdat logische samenwerkingspartners recent al de handen in elkaar sloegen. Zo werken Ford en Volkswagen nauw samen, terwijl PSA en FCA recent fuseerden.