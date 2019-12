Nissan GT-R50 by Italdesign: eindelijk in productie

Als de Nissan GT-R50 by Italdesign volgend jaar de weg op gaat dan zijn zowel de Nissan GT als Italdesign de 50 jaar al gepasseerd, toch zal het jubileummodel 50 kapitaalkrachtigen flink blij maken.



Eigenlijk hoort een jubileummodel ook uit te komen in het jubileumjaar. Nissan GT en Italdesign kwamen in 2018 – toen beide 50 jaar bestonden – echter niet verder dan een conceptversie. Er werd nog wat aan de vormen geschaafd, maar een productieklare variant kenden tot voor kort nog niet. Nu is die productierijpe Nissan GT-R50 by Italdesign Limited Edition dan toch een feit en kunnen de 50 gelukkige eigenaren hem de komende tijd in ontvangst nemen. De laatste versie wordt eind 2021 geleverd. De Nissan GT-R50 by Italdesign Limited Edition is met 990.000 euro niet goedkoop.



De Nissan GT-R50 beschikt over een 3,8 liter V6-krachtbron die een vermogen van 720 pk meekrijgt. Ook mag elke koper de auto precies zo aankleden als gewenst.