Nissan 370Z krijgt opvolger in de 400Z

Volgend jaar wordt de opvolger van de Nissan 370Z onthuld. De sportieveling krijgt de naam 400Z mee en wordt een stuk krachtiger.



De huidige Nissan 370Z is al weer een dik decennium onder ons, dus is het hoog tijd dat zijn opvolger eraan komt. Eerder werd gesuggereerd dat het nog dit jaar zal zijn, maar waarschijnlijker is dat de Japanners pas begin volgend jaar het introductiefeestje viert. Dat neemt niet weg dat er al het een en ander bekend is over de sportwagen van Nissan.



Twin-turbo drieliter V6-motor

Zo zal het beestje – volgens de geruchten – naar de naam 400Z luisteren. Die naam is gekozen omdat de twin-turbo drieliter V6-motor goed is voor een vermogen van 400 pk. En dat is een flinke toename ten opzichte van de huidige 328 pk (de Nismo schopt het tot iets meer) van de 370Z. Alle aandrijfkrachten gaan naar de achterwielen.

Digitalisering

Sommige Amerikaanse dealerbedrijven zouden de eerste beelden van de Nissan 400Z al gezien hebben. Zij spreken over een voorzijde die inspiratie vindt in de 240Z, terwijl de achterlichten op die van de 300ZX lijken. Nissan grijpt dus duidelijk terug naar haar historie. In het interieur is voor Nissan veel te winnen, want het binnenste van de 370Z is behoorlijk gedateerd. Verwacht dus de nodige digitale schermen en de vermindering van het aantal fysieke knoppen.

Concurrentie

De nieuwe Nissan 400Z moet het gaan opnemen tegen de Toyota GR Supra en de Alpine A110. Van die drie is de 400Z duidelijk het krachtigst, want de Toyota GR Supra haalt maximaal 340 pk uit zijn 3,0-liter zes-in-lijn turbobenzinemotor. De Alpine A110S – het sportievere broertje van de A110 – zet daar 292 pk tegenover. De nul tot honderd-sprintjes van de Supra en Alpine S zijn met 4,3 om 4,4 tellen nagenoeg gelijk.