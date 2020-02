Nieuwe supersportwagen van Maserati heet MC20

In mei toont Maserati de vormen van haar nieuwe supersportwagen. Maar nu weten we ook de naam van het beestje: MC20. Met de nieuweling willen de Italianen terugkeren in de autosport.



In 2004 keerde Maserati na 37 jaar afwezigheid terug in de autosport met de MC12. Die auto krijgt – ter ere van een rentree in op het circuit – een opvolger die de MC20 gaat heten. MC staat daarbij voor Maserati Corse, terwijl het getal 20 verwijst naar het jaartal van introductie: 2020.

Elektrische aandrijving

De Maserati MC20 wordt geproduceerd in de gemoderniseerde fabriek in Modena. De tweezits MC20 met middenmotor zal zijn krachtbron niet met Ferrari delen, is al bekend. Nu Maserati inzet op mild-hybrids, plug-in hybrides en volledig elektrisch aangedreven modellen is de vraag wat de MC20 als aandrijfvorm kiest. Al melden verschillende media de komst van een elektrische variant.