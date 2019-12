Nieuwe Porsche Macan GTS krijgt er 20 pk bij

Porsche voegt de nieuwe Macan GTS toe aan haar modelgamma. De Gran Turismo Sport heeft een verlaagd onderstel en actieve demping en is herkenbaar aan zijn zwarte designaccenten.



De nieuwe Porsche Macan GTS is voorzien van een 2,9-liter V6 bi-turbomotor met een vermogen van 380 pk. Ten opzichte van zijn voorganger is de sportieve compacte SUV dus 20 pk krachtiger geworden. Voortaan accelereer je in 4,7 seconden van nul naar honderd, maar dan moet je wel om het Sport Chrono Pakket vragen. De topsnelheid bedraagt in dat geval 261 km/u.



Lager onderstel

Het Porsche Active Suspension Management (PASM) is bij de Macan GTS sportiever afgesteld dan gebruikelijk. Ook ligt de auto 15 mm dichter op het asfalt dankzij een verlaagd onderstel. Wie voor adaptieve luchtvering kiest, ziet de auto nog 10 mm extra zakken.

Lust voor het oog én oor

De Macan GTS krijgt standaard het SportDesign Pakket mee, waarbij de grille en luchtinlaten in het zwart zijn uitgevoerd. Ook de achterlichtunits zijn donker getint. De Macan GTS staat op 20-inch RS Spyder Design lichtmetalen velgen waarachter rode remklauwen opduiken. Omdat niet alleen het oog wat wil, maar ook het gehoor, monteert Porsche een sportuitlaatsysteem.

Maart 2020

In het interieur plaatst het merk achtvoudig verstelbare sportstoelen en een sportstuur. Een GTS-bekleding met alcantara accenten in Karmijnrood of krijt behoort tot de mogelijkheden, net als een BOSE geluidssysteem. De nieuwe Macan GTS start bij 121.200 euro en wordt vanaf maart 2020 geleverd.