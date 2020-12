Nieuwe modellen Hyundai en Kia zijn ‘rijdend stopcontact’

Volgend jaar komen Hyundai en zustermerk Kia met nieuwe elektrische modellen. Hun bijzondere eigenschap? Je kunt ze zowel opladen als ontladen. Handig op de camping of bij panne.



Met het Electric-Global Modular Platform (E-GMP) willen Hyundai en zustermerk Kia een nieuwe stap maken in elektrisch rijden. Het nieuwe platform moet de basis worden voor een diversiteit van elektrisch aangedreven modellen die vanaf de eerste schets als zodanig zijn ontworpen. Diverse carrosserievarianten zijn mogelijk: van SUV tot sedan. Het eerste model is bovendien al in aantocht, want Hyundai presenteert de Ioniq 5 komend jaar. Kia volgt met ook een nieuwe elektrische auto in 2021, waarna het er nog zeker zes elektrische nieuwelingen laat volgen tot en met 2027.

Achterwielaangedreven

Hyundai en Kia kunnen alle kanten op met het nieuwe platform, want er wordt onder meer een sportieveling verwacht die in 3,5 seconden van nul naar honderd snelt. Ook zal de nadruk liggen op achterwiel- en vierwielaangedreven modellen omdat het platform van huisuit de motor aan de achterste as koppelt. Het batterijpakket moet de aankomende modellen een WLTP-actieradius van 500 kilometer geven.

Stroom-afgifte

Hyundai en Kia zetten bovendien in op supersnelladen. Dankzij een 800-volt laadsysteem kun je in 18 minuten 80 procent aan actieradius erbij snoepen, een flinke 400 kilometer derhalve. Naast stroom consumeren kunnen de nieuwe elektrische Hyundai- en Kia-modellen ook stroom afgeven. Het ene Kia-model kan het andere Kia- of Hyundai-model onderweg opladen. Voor fervente kampeerders is zo’n ‘rijdend stopcontact’ eveneens een uitkomst. Als je met een volle batterij je auto naast je tentje zet, heb je genoeg stroom voor een flinke tijd.