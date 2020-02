Nieuwe mild-hybrids voor Volvo S60 en XC60

De Volvo S60 en XC60 kun je voortaan ook rijden als ‘mild hybrid’ benzineversies. Een geïntegreerde startgenerator ondersteunt de benzinemotor en dat leidt tot minder verbruik en uitstoot.



Volvo omarmde eerder al de mild hybrid-technologie. Daarbij krijgt de motor de hulp van een startgenerator en dat zorgt voor een iets lager brandstofverbruik. De motor wordt immers minder belast. Ook wordt elektrische energie teruggewonnen en hergebruikt. De Volvo XC60 Mild Hybrid was er al als B4 en B5 diesel, maar voor de B4 komt nu een benzine mild hybrid-versie in de plaats. De nieuwe B4 levert in de basis een vermogen van 197 pk en 300 Nm, maar krijgt er dankzij de mild-hybrid technologie 14 pk en 40 Nm als extraatje bij. De sprint van 0-100 km/u verloopt in dik acht tellen, terwijl de topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Voor 54.995 euro staat de nieuweling in de prijslijst.

Volvo S60

De Volvo S60 schrapt de T4- en T5-benzineversies uit de prijslijst en plaatst daar versies met B4- en B5-benzinemotoren met mild-hybrid techniek voor terug. Net als bij de XC60 is het vermogen van de B4 standaard 197 pk, maar is er kortstondig 14 pk extra voorhanden. De B5 levert 250 pk en 14 pk extra. Laatstgenoemde is veel rapper in de klassieke sprint – 7,9 om 6,7 seconden – maar met 49.995 euro ook duurder dan de 46.495 euro kostende Volvo S60 B4.

Nog even terug naar de XC60. De SUV is voortaan ook leverbaar als T6 Plug-in hybride. Het systeemvermogen komt uit op 340 pk. De XC60 Recharge T6 start bij 64.995 euro.