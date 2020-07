Nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zit weer vol technologisch vernuft

Of het nu de Audi A8, BMW 7 Serie of de Mercedes-Benz S-Klasse is; de vlaggenschepen van de grote Duitse Drie moeten indruk maken. De Mercedes-Benz S-Klasse is momenteel aan zet, want op 2 september wordt dat technologische wonder wereldkundig.

Nog een dikke maand is het wachten voordat de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zijn luxe snoet laat zien, maar gelukkig weten we best al wat over de bekende limousine. Het zal vooral op het gebied van veiligheid weer zijn beste beentje voorzetten. Zo is er een Head-Up Display aan boord voorzien van augmented reality. In het blikveld worden – ogenschijnlijk op de weg voor je – signalen en symbolen geprojecteerd die je helpen veiliger te rijden. Een virtuele streep op de weg laat zien wat de ideale afstand tot je voorligger is bijvoorbeeld. Verder verloopt de navigatie via augmented reality toepassingen. Blauwe pijlen ‘zweven’ boven de rijbaan die je moet volgen, zo schijnt. Sowieso is de nieuwe S-Klasse verder gedigitaliseerd. De centrale klokken zijn digitaal.

Airbags achterin

Bijzonder is dat de achterpassagiers een eigen airbag krijgen. Mercedes-Benz monteert ze aan de achterzijde van de voorstoelen. Om de impact van een zijdelingse botsing te verkleinen, verhoogt de carrosserie van de S-Klasse zich als de sensoren een dreigende impact waarnemen.

Keren op een bierviltje

Mercedes-Benz meldt verder de aanwezigheid van achteras-besturing – de wielen bewegen mee – waardoor de draaicirkel minder dan elf meter bedraagt. Reken eveneens op verbeterde technologie rondom autonoom rijden en een 360 graden-camera die helpt bij het inparkeren.