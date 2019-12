Nieuwe Mercedes-Benz GLA strekt zich in de hoogte uit

De nieuwe Mercedes-Benz GLA biedt meer binnenruimte dan voorheen. Het dak ging immers de lucht in en ook de wielbasis nam toe. Zo is de compacte SUV een stuk minder compact.

Overal ter wereld zijn we inmiddels gek op SUV’s. In Nederland doen de compacte hoogpotigen – of stoere crossovers zo u wilt – het goed en daarom is de Mercedes-Benz GLA een belangrijk model voor het merk. Om het van de concurrentie te winnen moet er minimaal voldoende binnenruimte zijn en dat biedt de nieuwe GLA door het dak 10 centimeter hoger te plaatsen en de wielbasis met 3 centimeter te verlengen. De auto werd wel iets korter, maar dat mag de pret niet drukken. De voorste passagiers krijgen er namelijk 22 centimeter meer hoofdruimte bij, terwijl de achterste inzittenden profiteren van 11,6 centimeter meer beenruimte. Aanzienlijk dus.

MBUX-systeem

In dat ruime interieur is een belangrijke plaats ingeruimd voor het intelligente MBUX-infotainmensysteem van Mercedes-Benz. De digitale schermen achter het stuurwiel en in het midden zijn optisch fraai met elkaar verbonden, waardoor er een high-tech sfeer wordt gecreëerd. Ook op ander vlak is de GLA slim, want autonome rijhulpjes die bijvoorbeeld zelf rem-ingrepen doen zijn van de partij.

Krachtbronnen

De instapversie is de GLA 200. Die variant is voorzien van een 1,3-liter viercilinder turbomotor. Op papier een klein motortje, maar Mercedes-Benz haalt daar met gemak een vermogen van 163 pk uit. Dieselen kan ook, want er een 1,5-liter krachtbron komt in de prijslijst te staan. De specificaties daarvan ontbreken nog. Topversie zal de Mercedes-AMG GLA 35 4Matic. De 2,0-liter viercilinder turbomotor schopt het tot een vermogen van 306 pk. In 5,1 tellen sprint je vanuit stilstand naar 100 km/u. De Mercedes-Benz GLA wordt in het voorjaar in de showrooms verwacht.