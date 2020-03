Nieuwe Lotus – de opvolger van de Esprit – komt er in 2021 aan

Lotus presenteert volgend jaar de spirituele opvolger van de Esprit. Het nieuwe model – nog naamloos – gaat waarschijnlijk behoorlijk op de supersonische Evija lijken.



Het zou zo maar kunnen dat opvolger van de iconisch Esprit de zelfde naam gaat dragen, maar vooralsnog is veel onzeker over de komst van de nieuwe Lotus. Het doorgaans goed ingevoerde Autocar meldt dat de prijs in de tonnen gaat lopen en dat de nieuwe Esprit de aanval (her)opent op Ferrari. Hoewel het een zeer sportieve en dynamische wagen wordt, moet de nieuwe Lotus ook bruikbaar zijn in de dagelijkse rit.



Nieuwe basis

De Esprit-opvolger krijgt mogelijk een V6-krachtbron aan boord die gekoppeld is aan een elektromotor. Lotus ontwikkelt eveneens een nieuw platform voor het model. Dat is hard nodig, want de Exige en de Elise doen het met een exemplaar van een kwart eeuw oud. Zelfs het onderstel van de Evora is al 12 jaar in gebruik.



Groei

De designtaal van het nieuwe model is hoogst waarschijnlijk vergelijkbaar met de (boven afgebeelde) Evija. Over productieaantallen spreekt Lotus nog niet, maar feit is dat de Britten snel willen groeien. Nu verkoopt het merk slechts 1.500 auto’s op jaarbasis, maar dat moeten er 5.000 worden. Lotus is eigendom van Chinese Geely, het bedrijf dat onder meer achter Volvo schuilt.