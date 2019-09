Nieuwe Land Rover Defender komt er ook in 2.573 Lego-steentjes

Iconische automodellen worden wel vaker in Lego-steentjes gevat. Dit maal is het de beurt aan de gloednieuwe Land Rover Defender.

Eerder al verscheen de legendarische Aston Martin DB5 van James Bond in 1.290 Lego-blokjes. En voor Bugatti Chiron had Lego Technic 3.599 steentjes nodig. Ditmaal stopt het 2.573 Lego-steentjes in een doosje en daarmee kan een heuse miniatuur Land Rover Defender worden gebouwd.

Oog voor detail

Rond 1 oktober moet de Nieuwe Land Rover Defender te koop zijn in online de Lego-store. De prijs is nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaat de Defender in het thuisland zo’n 159 pond kosten. Voor dat geld heb je echt werkende vierwielaandrijving, drie differentiëlen en een onafhankelijke wielophanging. Heb je de 2.573 blokjes eenmaal in elkaar gezet, dan onstaat er een 42 centimeter lange offroader. De Lego-Defender is bovendien 22 centimeter hoog en 20 centimeter wijd.