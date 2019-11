Nieuwe filmauto voor Audi: RSQ e-tron

Audi gebruikt graag Hollywoodfilms om haar merk of modellen te promoten. Soms gaat het om ‘product placements’, de andere keer ontwerpt het een uniek model voor de film. Dat laatste is ook het geval voor de animatiefilm ‘Spies in Disguise’.



Vijftien jaar geleden reed acteur Will Smith in de blockbuster ‘I, Robot’ al in een Audi RSQ. Het futuristische model was een blik op de toekomst van pakweg het jaar 2035. In de nieuwe animatiefilm ‘Spies in Disguise’ rijdt Smith wederom in een RSQ, maar dit maal is het een e-tron – elektrisch dus – en is de auto getekend, net als het personage van Smith. Will Smith is superspion Lance Sterling en wordt achtervolgd door de straten van Washington DC. De Audi RSQ e-tron beschikt over autonome rijfuncties en een ‘boost’ modus. Volgens Audi is de RSQ e-tron ’s werelds eerst auto ontworpen voor een animatiefilm.

Superhelden

Audi liet eerder al diverse superhelden in haar auto’s rijden op het witte doek. Zo bezit Iron Man een Audi R8 en hebben ook andere Marvel-figuren een Audi in de garage staan. In Avengers: Endgame: duikt bijvoorbeeld de Audi e-tron GT op.

Filmauto’s

Bij de bekendste filmauto’s zal je echter denken aan andere merken en modellen. De Aston Martin DB5 in Goldfinger is er zo’n eentje, of de 1932 Ford Coupé in American Graffiti. Eveneens memorabel: de Dodge Monaco in The Blues Brothers, de Ford Mustang Mach 1 in Gone in Sixty Seconds en de AMC Pacer in Wayne’s World.