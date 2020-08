Nieuwe BMW M5 wordt een elektrisch aangedreven sprintkanon

Het duurt nog een jaar of vier voordat we de nieuwe BMW M5 mogen verwelkomen, maar dan staat er wel een revolutie te wachten. Het sportieve model krijgt minimaal één elektromotor aan boord en een vermogen tot 1.000 pk, is de verwachting.



In het najaar van 2023 wordt de nieuwe generatie van de BMW 5 Serie verwacht en dat betekent dat niet veel later de nieuwe M5 volgt. Vrijwel zeker komen daar twee varianten van: een plug-in hybride en een volledig elektrisch aangedreven versie.

Drie elektromotoren

De plug-in hybride koppelt een V8 turbokrachtbron aan een elektrische motor. Dankzij de elektrohulp stijgt het vermogen naar zeker 750 pk, aldus nu aangenomen. De volledig elektrisch aangedreven M5 is nog een stuk extremer. Er wordt gefluisterd dat die krachtpatser zeker 1.000 pk aan vermogen levert. De elektrische M5 is immers voorzien van liefst drie elektromotoren. De 0-100 km/u verloopt in minder dan drie tellen. Als je de sprintjes niet te vaak te trekt, dan is een actieradius van 700 kilometer mogelijk.

Tesla Model S

De BMW M5 lijkt de strijd aan te willen gaan met onder meer de Tesla Model S. Die Model S is binnen afzienbare tijd waarschijnlijk ook leverbaar met drie motoren aan boord en een vermogen van meer dan 1.000 pk.