Nieuwe Audi Q3 Sportback duurder dan z’n broertje

Audi heeft de prijs van de nieuwe Audi Q3 Sportback. Met 50.860 euro is de sportieve Q3-variant bijna 4.000 euro duurder dan het bekende broertje.



De nieuwe Audi Q3 Sportback is een crossover. Het is immers een SUV met een aflopende coupé-daklijn. Ideaal voor wie de normale Q3 niet sportief genoeg is, dus. De Audi Q3 Sportback werd onlangs geïntroduceerd als 45 TFSI quattro (benzine) en twee dieselvarianten: de 35 TDI en 40 TDI. En we wisten al dat er een 400 pk sterke Audi RS Q3 Sportback op komst is. Maar een echt instapmodel ontbrak nog. Binnenkort wordt ook dat gat gevuld met de komst van de Q3 Sportback 35 TFSI. Die versie van de SUV-coupé beschikt over een 1.5 TFSI benzinemotor met een vermogen van 150 pk. Het bijbehorende prijskaartje vermeldt 50.860 euro. Daarmee is de Audi Q3 Sportback duidelijk duurder dan de basisversie van de Q3. Dat model staat voor 46.970 euro in de prijslijst. Dan is dezelfde krachtbron aan boord en ook het Pro Line pakket.



De Audi Q3 Sportback, altijd met 7-traps S tronic-automaat, biedt een bagageruimte die oploopt tot 1.400 liter. De achterbank is naast neerklapbaar ook over een lengte van 13 centimeter te verschuiven.