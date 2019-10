Nieuwe Audi A8 plug-in hybrid kost 113.430 euro

Audi elektrificeert haar topklasse limousine met de komst van de A8 60 TFSI e quattro. De plug-in hybride heeft een elektrisch rijbereik van 48 kilometer.



BMW en Mercedes-Benz leveren hun topklasse limousines ook als plug-in hybride, dus kon Audi niet achterblijven. In haar nieuwe A8 60 TFSI e quattro laat het een 3.0 TFSI – een zescilinder – samenwerken met een elektromotor en komt zo tot een systeemvermogen van 449 pk. Het koppel bedraagt 700 Nm.

EV-modus

De Audi A8 60 TFSI e quattro is door de elektrificatieslag zowel rap als efficiënt. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,9 seconden als het moet, maar als typische chauffeursauto zal het gemiddelde verbruik van 2,5 l/100 km meer tot de verbeelding spreken. De elektrische actieradius bedraagt immers 48 kilometer, dus CEO’s en hoogwaardigheidsbekleders zoeven fluisterstil en zonder emissie drukke stadscentra binnen. Audi heeft de plug-in hybride zo geprogrammeerd, dat de auto altijd in EV-modus vertrekt. Nog twee andere rij-modi zijn beschikbaar, waaronder de Hold’-modus die de batterijlading bewaart voor wanneer het nodig is. De Audi A8 60 TFSI e quattro wint remenergie terug op de momenten dat het gaspedaal wordt losgelaten.

Het opladen van het batterijpakket duurt 6,5 uur via het stopcontact thuis, maar ook snelheden van 2,5 uur zijn haalbaar voor wie een 400 V/16A-aansluiting vindt.

Chroom

De A8 60 TFSI e quattro heeft een iets ander uiterlijk dan de reguliere A8. Zo bestaat de dagrijverlichting uit vijf horizontale elementen en verwerkt Audi chrome in de bumperpartijen en deurgrepen. 19-inch lichtmetalen velgen zijn standaard.

De Audi A8 60 TFSI e quattro kost 113.430 euro. Voor de versie met langere wielbasis moet 3.200 euro meer worden betaald.