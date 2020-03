Nieuwe Audi A3 Sportback start bij 34.400 euro

Eind april staat de nieuwe Audi A3 Sportback in de showroom en daarom worden nu de prijzen onthuld. Audi vraagt voor de A3 Sportback 30 TFSI 34.400 euro.



Die instapversie van 34.400 euro komt overigens later dit jaar op de markt, want Audi trapt af met de handgeschakelde 35 TFSI en 30 TDI-modellen. De 35 TFSI, voorzien van 150 pk liter viercilinder benzinemotor, kost 36.820 euro. Dan heb je wel meteen de Pro Line-versie te pakken. Die uitvoering staat voor LED-koplampen, 16 inch-lichtmetalen, diverse rij-assistenten, een sportstuur, digitaal instrumentarium en 2-zone airconditioning. Ook kun je je telefoon mobiel opladen en draadloos verbinden met de auto.

Edition one

Voorlopig de duurste Audi A3 Sportback is de 30 TDI edition one. Een 116 pk sterke dieselmotor is dan aan boord, net als donker getinte Matrix-LED-koplampen, 18-inch lichtmetalen velgen, platina details in het exterieur, naast de zaken die de Business-edition en S edition kenmerken. Verwacht dus ook een sportonderstel, sportstoelen en tal van andere extra’s. De edition one in dieseluitvoering kost 42.760 euro.