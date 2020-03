Nieuwe Audi A3 Sportback: als vanouds

Audi lanceert de nieuwste versie van haar A3 Sportback. De auto is een veilige doorontwikkeling van de vorige generatie, dus verwacht weinig verrassingen. Toch is de auto op elk niveau weer wat beter geworden.



Je hoopt wel eens dat een autofabrikant een populair model ingrijpend verandert. Maar dat gebeurt maar zelden. Meestal kiest het merk voor de veilige weg en slijpt het ontwerp wat aan en voegt een aantal nieuwe technologieën toe. Audi doet het met haar nieuwe A3 Sportback niet anders.

Status quo

De vijfdeurs Sportback is met 4,34 meter bijvoorbeeld nauwelijks langer dan zijn voorganger en ook de binnenruimte nam niet toe. Je neemt standaard 380 liter mee en met de achterbank neergeklapt 1.200 liter. Wel dacht Audi na over de aerodynamica en het gewicht van de auto. Dankzij een Cw van 0,28 en 1.280 kilo aan massa, blijft het brandstofverbruik binnen de perken.

Plug-in hybride

Voor nog wat extra besparing zet Audi de 1.5 TFSI met mild hybrid-technologie in de prijslijsten, naast de reguliere 1,5 TFSI met 150 pk aan vermogen. Instappen kan al in een versie voorzien van 110 pk sterke 1,0-liter benzinemotor. Voorlopig zijn er twee diesels te rijden; de 2.0 TDI met 116 pk of 150 pk. Later in het jaar volgen meer motoriseringen, waaronder een aantal plug-in hybrides.

Digitaal

Het instrumentarium van de Audi A3 Sportback is voornamelijk digitaal. In elke versie is een 10,25-inch instrumentenpaneel terug te vinden en een 10,1-inch touchscreen. Op de optielijst staan het 12,3-inch grote Audi virtual cockpit en een head-up display. Via stem- en gebarenbediening zijn de stuur je de meeste functies aan . Andere slimmigheden zijn de 3D-navigatie en de mogelijkheid van de auto om te communiceren met wegkantsystemen. Een parkeerplaats vinden wordt zo makkelijker en je krijgt de juiste snelheid door die je moet rijden om groen licht te krijgen bij de aankomende kruising.

Electric brake booster

Ter verhoging van het rijcomfort gelden het sportonderstel en adaptieve dempercontrole. Nieuw is de ‘electric brake booster’. Met het systeem voorkomt de auto onnodige wrijving tussen remblokken- en schijven. Tot de slimme assistenten behoren onder meer een rijbaanhulp, adaptieve cruise control en een parkeerassistent.

In mei staat de nieuwe generatie Audi A3 Sportback in de showroom. Prijzen volgen spoedig.