Nieuw project van Niels van Roij: Ferrari Daytona Shooting Brake

Coachbuilder Niels van Roij is na zijn Breadvan Hommage al weer bezig aan zijn volgende project: de Ferrari Daytona Shooting Brake, compleet met ‘vlinderruiten’ zoals de eerste schetsen tonen.

De Brabantse ontwerper Niels van Roij blijft maar strooien met unieke one-offs. We kennen hem onder meer van de Adventum Coupe en de Silver Spectre Shooting Brake en natuurlijk van de Tesla Model S estate. Ook zette hij zijn naam onder de Breadvan Hommage als knipoog naar de Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Zijn nieuwste project is weer een variant op een bekende Italiaan; Van Roij giet zijn eigen sausje over de Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake.



Aan het bouwen is Van Roij nog niet, maar wel aan het schetsen. In de eerste tekeningen zien we duidelijke verwijzingen naar het jaren zeventig-icoon. Karakteristiek zijn de ‘vlinderruiten’.