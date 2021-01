Nieuw: je smartphone – dus niet een app – als digitale autosleutel

Een app waarmee je je auto op afstand opent, kennen we al langer, maar de smartphone zelf als sleutel is nieuw. Het grote voordeel is dat je ook je auto opent als je batterij leeg is en zonder internetverbinding.



De allernieuwste Samsung-telefoons (zoals de S21) en Apple iPhones (besturingssoftware iOS 13.6 of hoger) kunnen iets handigs: ze zijn ook inzetbaar als digitale autosleutel. Het voornaamste voordeel is dat je niet én je autosleutels en je telefoon hoeft mee te nemen, maar alleen je smartphone. Natuurlijk bestaat er al talloze apps van automerken om je auto op afstand te vergrendelen, maar de nieuwste ‘digital keys’ werken net even anders. Ook als je batterij leeg is, kun je de auto toch in. Iets wat je met een sleutelapp vanzelfsprekend niet lukt.

Keyless entry

De digital key-technologie werkt als volgt. Als je met je smartphone in de buurt van je auto bent, herkent je auto je telefoon op basis van de NFC-chip of de nieuwere ultra wideband (UWB)-technologie. De technologie wisselst snel korte signalen uit tussen auto en telefoon. Eenmaal in de auto, is het vanzelfsprekend mogelijk de auto te starten; de sleutelbos heb je immers thuis gelaten. Je hoeft je smartphone evenmin uit je zak te toveren, want het systeem werkt op keyless entry-basis.

Zonder internet of batterij

De digitale autosleutel heeft geen netwerk-verbinding nodig en ook als je batterij het begeeft, moet de sleutel nog een paar uur actief blijven. De digitale sleutel zit namelijk niet verstopt in een app, maar als het ware in je telefoon zelf.

Vooralsnog werkt de digitale autosleutel met de nieuwste (luxe)modellen van automerken als Audi, BMW (o.a. de nieuwe 5 Serie), Hyundai, Ford en Tesla.