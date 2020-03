Niels van Roij Design geeft geboorte aan de driedeurs Adventum Coupé

Het Nederlandse ontwerpburo Niels van Roij Design tovert de Range Rover SV Coupé om in de Adventum Coupé. De auto is ook echt te koop. Voor 270.000 euro (exclusief belastingen) is hij van jou.



In 2018 toonde Land Rover haar Range Rover SV Coupé. Het idee van het studiemodel was om er 999 exemplaren van te bouwen. Toch kwam de SV Coupé er niet. Doodzonde vond de Nederlandse ontwerper Niels van Roij dat en besloot – met permissie van Land Rover – tot een eigen versie van het model: de Adventum Coupé.

Rood leder en teakhout

Van Roij bouwde eerder al een Tesla Model S om tot een heuse shooting brake en ook ditmaal mag het eindresultaat er zijn. Bas van Roomen nam de carrosseriebouw voor zijn rekening en maakte de nieuwe portieren (met de hand) en kluste aan de B-stijl. De daklijn bleef echter in oude vorm behouden. In het interieur gebruikt Van Roij nieuwe leer- en houtsoorten. De keuze is gevallen voor rood leer, terwijl de bagageruimte is uitgevoerd in teakhout. Dat teak komt bovendien terug op de vloer in de rest van het interieur.