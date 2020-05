Na Coupé en Cabriolet Porsche 911 nu ook als Targa

Porsche levert de 911 Targa al sinds 1965 en dus mag de variant met de bijzonder dakconstructie ook ditmaal niet ontbreken. Instappen kan per augustus vanaf 168.200 euro.



De Porsche 911 kent binnen de huidige 992-reeks al een Coupé en Cabriolet. De Targa bleef nog even onder het doek. Maar vandaag is ook die variant onthuld. De Targa is direct als zodanig herkenbaar, want de karakteristieke gekromde achterruit, brede rolbeugel en de te openen daksectie – het dak opent of sluit volautomatisch in 19 seconden – zijn weer van de partij. Zoals het merk al decennia doet: het koppelt de veiligheid en comfort van een coupé aan het vrije gevoel van open rijden.

Extra vermogen

De Porsche 911 Targa is weer wat krachtiger geworden dan de vorige generatie, want voortaan schenkt de 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotor 385 pk aan vermogen. Dat is 15 pk meer dan voorheen. Het koppel komt uit op 450 Nm. De 911 Targa schiet in 4,2 tellen van nul naar honderd, maar dan moet je wel het Sport Chrono Pakket hebben gekozen. De 911 Targa 4S schopt het tot 450 pk en dat is zelfs 30 pk meer dan eerder. De 0-100 km/u-acceleratie verloopt in 3,6 seconden.

Handbak

Van huisuit beschikt de Porsche 911 Targa over een 8-traps automatische transmissie, maar ook een compleet nieuwe handbak met zeven verzetten is leverbaar. Als je voor het Sport Chrono Pakket kiest, is die zelfs standaard. De bodemspeling van de Targa kun je automatisch laten aanpassen aan je locatie. Verder is de vierwielaandrijving verbeterd.

Augustus

De nieuwe Porsche 911 Targa is vanaf augustus leverbaar en start bij 168.200 euro. Dan heb je de 911 Targa 4 met PDK. De 911 Targa 4S met handgeschakelde versnelling kost 182.700 euro. Kies je voor de PDK-versie, dan komt je uit op 186.000 euro.