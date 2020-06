MINI werkt aan twee gloednieuwe SUV’s

MINI zelf heeft er nog niets over gezegd, maar bronnen dichtbij het merk spreken over de komst van een BMW X1-broer en een grotere SUV, de ‘Traveller’.



De MINI is er al in veel soorten en smaken, toch ziet het Britse merk genoeg ruimte voor nog wat meer modellen in aanbod. Natuurlijk moeten dat SUV’s zijn, want die zijn populair. De kans is groot dat we binnen een paar jaar een MINI krijgen te zien die dezelfde maten heeft als de X1 van broer BMW. De crossover SUV wordt volledig elektrisch en zal als ‘Paceman’ door het leven gaan, menen diverse automedia. De Paceman moet vanaf 2022 in China worden gebouwd.

Traveller

Hoewel MINI – what’s in a name – vooral compacte modellen bouwt, lijkt er ook een grotere SUV aan te komen. In 2024 maakt de ‘Traveller’ zijn opwachting, aldus bronnen dichtbij het merk. MINI schijnt te denken aan een auto met de maten van de BMW X3. Het lijkt daarmee logisch dat de MINI Traveller op het CLAR-platform wordt gezet, waarop bijna alle SUV’s van BMW zijn gebouwd. De Traveller kan daarmee rekenen op een motor in lengterichting en dat zijn we niet gewend van het merk.



Nieuw interieur

MINI ziet veel toekomst in SUV’s, toch vergeet het niet om de vierde generatie van de MINI hatchback te ontwikkelen. De nieuwe MINI wordt compacter dan zijn voorganger en krijgt een interieur zoals we nog nooit van de Britten hebben gezien, klinkt het veelbelovend. Over twee jaar moet het model af zijn.