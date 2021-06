Het Britse The Compensation Experts, gespecialiseerd in schadeclaims, heeft een opvallend onderzoek uitgevoerd. Het keek welk model het meest afleidende entertainmentsysteem aan boord heeft. And the winner is…



Iedereen weet dat je smartphone je behoorlijk kan afleiden als je achter het stuur zit. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je daar een flinke boete voor kan krijgen. Toch is er ook afleiding in de auto van andere orde: het entertainmentsysteem. Als brave automobilist houd je je ogen op de weg en bedien je de meeste functies met de knoppen op het stuur of met de stem, maar dat is niet altijd het geval. Uit Engels onderzoek blijkt dat het entertainmentsysteem je flink kan afleiden.

Maximale score

Twee onderzoekers reden in twintig verschillende modellen en kregen zes taken voor hun kiezen. Zo moesten ze de temperatuur in de auto met twee graden omhoog brengen, de airco twee tandjes harder laten blazen en zich ontfermen over het navigatiesysteem. Voor elke taak waren vijf punten te scoren. Ging de bediening makkelijk en soepel dan werden er vijf punten opgeteld, was het ronduit een drama dan werden nul punten uitgedeeld. De ideale score is dus dertig punten.

Kiezen voor luxe

De elektrische MG ZS scoorde het minst goed. Met slechts twaalf punten bleek het 8-inch touchscreen een flinke afleider. Ook de Fiat 500X met 7-inch touchscreen en Uconnect Live vroeg om veel handelingen en aandacht, net als de Skoda Citigo-e iV met haar systeem. Bij de Porsche Panamera E-Hybrid with Connect Plus en Porsche Communication Management verliepen de zes handelingen bijna voorbeeldig, verraadt de hoge score van 27 punten. De Mercedes-Benz CLA met 10.25-inch touchscreen scoorde ook 27 punten. Beste uit de test kwam de BMW 3 Serie met Live Cockpit Professional. Met score van 28 uit 30, vraagt dat systeem nauwelijks aandacht. Het luxe segment heeft zijn zaakjes duidelijk beter op orde.