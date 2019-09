MG is terug. En wel met een elektrische SUV

Het van oorsprong Britse MG keert weer terug met een auto bestemd voor de Europese markt. De MG ZS EV is een SUV met een elektrische aandrijflijn.



Toen in 2005 Rover, het moederbedrijf van MG, failliet ging, betekend dat ook het einde van MG. Het Chinese Nanjing Automotive Group stofte het merk al snel weer af, maar in Europa hoorden we weinig tot niets van het ooit zo geroemde Britse automerk.

Maar MG werkt aan een terugkeer. En wel met een elektrische B-segment SUV, volledig ontworpen en gebouwd in China. Daarmee maakt na Aiway, Lynk&Co en Byton weer een Chinees merk de overstap naar ons continent. De MG ZS werd onlangs voor het eerst gepresenteerd en lijkt de rol van prijsvechter aan te nemen. Frank Meijer, Director Sales en Marketing SAIC Motor Europe, zei immers tijdens de presentatie. “We zijn niet de snelste, noch hebben we het meeste bereik. Maar we zijn wel het meest betaalbaar en hebben de beste productieketen”.

One-pedal driving

Instappen in de MG ZS EV kan al vanaf 29.990 euro. Voor de luxere versie ben je 2.000 euro meer kwijt. De actieradius is met 263 kilometer niet extreem veel, maar voor de meeste Nederlanders meer dan bruikbaar. Het maximaal snellaadvermogen bedraagt 85 kW, maar dat wordt in de toekomst meer, aldus MG. De elektromotor is goed voor een vermogen van 143 pk en daarmee snelt de ZS in 8,2 seconden van nul naar honderd. Drie rijmodi zijn voorhanden, met ‘sportief’ en ‘ECO’ als de uitersten. Er zelfs een KERS-knop is voorhanden, een knipoog naar de Formule 1, waarmee je de rem op de motor instelt. In de hoogste stand is one-pedal-driving mogelijk.

In het vierde kwartaal worden de eerst MG’s in ons land verwacht. De verkoop vindt online plaats, al bouwt MG aan twee Brand Stores.