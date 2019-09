Mercedes-Maybach GLS laat zich zien in november

Mercedes-Maybach zal nog deze herfst haar SUV onthullen. De hoogpotige op basis van de Mercedes-Benz GLS koppelt veel luxe aan de nodige sportiviteit.



De SUV die Mercedes-Maybach in november wereldkundig maakt is onderhuids een Mercedes-Benz GLS. Al zal de luxetak binnen Daimler die auto flink onder handen nemen. Zo krijgen de neus en kont een make-over. Het lijkt erop dat Mercedes-Maybach de nodige stijlkenmerken overneemt van de Vision Mercedes-Maybach 6, het studiemodel dat het merk in 2016 lanceerde. Als Mercedes-Maybach de lijnen van de imposante coupé letterlijk neemt, krijgt de Mercedes-Maybach GLS wellicht uiterst slanke lichtunits en een gigantische grille mee. En dat zou best wel eens kunnen aanslaan in China, Rusland en de VS, dé landen waar de Mercedes-Maybach GLS zich voornamelijk op richt. Vorig jaar toonde Mercedes-Maybach al de Vision Ultimate Luxury op de Beijing Motor Show. De opvallende (boven afgebeelde) concept-SUV heeft dezelfde grote grille als de Vision Mercedes-Maybach 6, inclusief de slanke lichtunits.

Verlengde wielbasis

Ook zal de GLS veel comfortzaken lenen van de Mercedes-Maybach S-Klasse is de verwachting. Er wordt zelfs gefluisterd dat de GLS een verlengde wielbasis krijgt, om de achterpassagiers extra beenruimte te gunnen. Een concurrent als de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase doet dat trucje immers ook.

V12

Het lijkt voor de hand te liggen dat de extreem luxe GLS de twinturbo 4,0-liter V8 aan boord krijgt. Al kan het zomaar zijn dat er voor de 6,0-liter V12 wordt gekozen. En wellicht is er zelfs sprake van een plug-in hybride aandrijflijn, want die wordt in de nieuwe Mercedes-Benz GLS verwacht.