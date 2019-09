Mercedes-Benz Simplex herleeft in opvallend studiemodel

Met Vision Simplex Concept grijpt Mercedes-Benz terug naar een ver verleden. Tegelijkertijd blikt het vooruit, want klassieke looks of niet, de nodige high-tech is aan boord.



De originele Mercedes-Benz Simplex werd tussen 1902 en 1909 gebouwd. Liefst 110 jaar na de productiestop is de Simplex terug in de vorm van een studiemodel, al noemen de Duitsers het zelf een ‘sculptuur’. De Vision Simplex Concept combineert de vormen van toen, met de technologie van vandaag de dag. Zo is de tweezitter uitgerust met een 3D display op de plek waar de grille zou moeten zitten. Het beeldscherm communiceert medeweggebruikers wat de Simplex aan het doen is.