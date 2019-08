Mercedes-Benz GLE Coupé begint aan z’n tweede generatie

Mercedes-Benz presenteert de tweede generatie van haar GLE Coupé. De SUV met gebogen daklijn moet de strijd aangaan met ondermeer de BMW X6, Audi Q8 en de Porsche Cayenne Coupé.



Een duidelijk trend in autoland is de SUV-Coupé. De hoogpotige met gebogen daklijn luistert onder meer naar de naam BMW X6, Audi Q8 en de Porsche Cayenne Coupé. Mercedes-Benz begint binnenkort aan de tweede generatie van de Mercedes-Benz GLE Coupé want dat model zal komend voorjaar de showrooms binnenrijden.

Duikende daklijn

Net als z’n voorganger is de Mercedes-Benz GLE Coupé weer lekker markant. Met z’n duikende daklijn oogt de GLE Coupé immers gedrongen, terwijl de forse bumperpartijen het gespierde voorkomen versterken. De GLE Coupé staat op hetzelfde onderstel als van de GLE, maar is door die bumpers een fractie langer. De wielbasis is echter 6 centimeter korter. Mercedes verbeterde bovendien de aerodynamica, want de nieuwe GLE Coupé is negen procent meer gestroomlijnd dan het uitgaande model.

Binnenruimte

De bagageruimte nam met 70 liter toe tot 655 liter en daarmee is de Mercedes-Benz GLE Coupé ruimer dan de BMW X6 (580 liter) en de Audi Q8 (605 liter). Ook met de achterbank neergeklapt blijft de GLE Coupé z’n concurrenten de baas.

EQ Boost

Bij z’n introductie heb je als koper de keuze uit de 350d en de 400d. De eerste schopt het tot een vermogen van 272 pk, terwijl de andere dieselkrachtbron goed is voor 330 pk. Later volgt dan onder meer de 435 pk sterke GLE 53 4Matic+ Coupé. Dat vermogen loopt desgewenst bij snelle sprintjes nog iets op, want EQ Boost houdt korstondig 22 pk achter de hand.

De Mercedes-Benz GLE Coupé wordt gebouwd in het Amerikaanse Tuscaloosa, in de staat Alabama gelegen.