Mercedes-Benz geeft EQS een 1,41 meter breed ‘Hyperscreen’

De trend voor de komende jaren in nieuwe auto’s? Dat wordt ongetwijfeld een enorm oled-scherm over een groot deel van de breedte. Mercedes-Benz geeft het goede voorbeeld met het MBUX Hyperscreen in de gloednieuwe EQS.



Een ‘ipad’ als centraal digitaal bedieningsscherm. Tesla maakte er naam mee en veel autofabrikanten volgden met een vergelijkbaar concept voor hun elektrische auto’s. Het werkt goed en ziet er lekker high-tech uit. Mercedes-Benz lijkt nu een nieuwe trend in interieurontwerp te ontketenen door het zogenaamde ‘MBUX Hyperscreen’ te introduceren. Dat is een 1,41 meter breed digitaal paneel – een gigantisch oled-scherm – dat heel veel technologie in zich verweven ziet. Het MBUX Hyperscreen staat vooral voor kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie

“Het MBUX Hyperscreen is zowel het brein als het zenuwstelsel van de auto”, benadrukt Mercedes-Benz. De technologie denkt mee met de bestuurder en inzittenden. Het onthoudt bijvoorbeeld wanneer je het onderstel van de auto in een hogere positie zet. Als je de volgende dag weer op die locatie aankomt – bij een hoge drempel of ingang van een parkeergarage – verhoogt het systeem de carrosserie automatisch. Het systeem is zelflerend en doet op basis van vaste patronen aannames en probeert de bestuurder zo te ontzorgen. Het kent je favoriete radiostation, weet wat je stoelinstellingen zijn en geeft je een stoelmassage na een flinke training in de sportschool.

Haptische feedback

Hoe geavanceerd het MBUX Hyperscreen is blijkt ook uit de voornaamste specificaties. De processor kent acht kernen en beschikt over 24 GB RAM geheugen en 46,4 GB per seconde RAM-geheugenbandbreedte. Er is een multifunctionele camera verwerkt en een lichtsensor. Zo geeft het scherm altijd de juiste helderheid. Een dozijn actuatoren geven haptische feedback; het gigantische scherm ‘antwoordt’ dus met trillingen op aanraking.