Mercedes-AMG GT R Black Series: safety car plus

De 730 pk sterke AMG GT R Black Series is de eerste sportwagen van Mercedes-Benz waarbij de downforce merkbaar leidt tot veel meer stabiliteit, rust en voorspelbaarheid. Punt is alleen dat je gruwelijk hard moet rijden om dat te kunnen voelen. Vandaar dat we naar de Lausitzring in de voormalige DDR trokken.



Die Lausitzring is een verdraaid gemeen baantje. Op dit circuit in de buurt van Dresden is de muur nooit ver weg en door de negatieve verkanting, de verraderlijke hobbels die vaak halverwege de bocht lijken te liggen en de hoge snelheden ligt een ongeluk altijd op de loer. Vraag maar aan voormalig F1-coureur Alex Zanardi, die hier na een enorme crash in 2001 beide benen verloor.

Bern Schneider

Ik bedenk me dit in de pitsstraat, terwijl ik vóór mij meervoudig DTM-kampioen Bernd Schneider in de auto zie stappen en met rokende banden de pitsstraat zie uitrijden. Mijn taak is hem bij te houden en ondertussen te ervaren in hoeverre deze auto beter is dan zijn voorganger. En dan liefst zonder dat er onderdelen van de dik vier ton kostende Black Series op het asfalt achterblijven. Ik loop snel nog even de checklist door: motor in standje ‘Race’, bak in ‘Manual’, en ESP in ‘Sport’ met deels uitgeschakelde tractiecontrole…



…Meer lezen? Voor het complete artikel duik je nu de kiosk in voor het nieuwste nummer (CARROS #7). Of laat CARROS Magazine elke editie op je deurmat ploffen met een extra voordelig abonnement.