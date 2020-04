Meer autoproducenten kiezen voor herstart productie

Langzaamaan openen autofabrikanten hun Europese productiefaciliteiten. Volvo begon deze week al weer voorzichtig in eigen land en ook Hyundai is in Tsjechië weer deels up-and-running. Ook voor volgende week zijn heropeningen gepland.



Hyundai is gisteren – na een stop van drie weken – weer gestart met de productie in haar fabriek in Tsjechië. De Zuid-Koreanen draaien nog wel een beperkte productie, omdat het één van de drie shifts gebruikt voor het desinfecteren van de fabriek. Op jaarbasis produceert Hyundai ruim 300.000 auto’s in Tsjechië.

Voorzichtigheid

TPCA, een samenwerking van Toyota en Peugeot, wilde ook deze week de productie in Tsjechië herstarten. Toch kiest de joint venture nu voor een latere datum voor heropening. Pas op 4 mei moeten de deuren weer opgen gaan. Toyota wil in Frankrijk en Polen wel al eerder de fabrieken aanzwengelen. Vanaf 22 april worden de activiteiten voorzichtig hervat.



Volvo langzaam op stoom

Volvo is in het Zweedse Olofstrom ook al weer voorzichting aan de slag gegaan met de productie van onderdelen. De onderdelen zijn bestemd voor de assemblagelijnen van het automerk in China. Maandag gaat de productie in Olofstrom verder omhoog, omdat dan de fabriek nabij Gothenburg weer is opgestart. De Torslanda-faciliteit is de belangrijkte fabriek van Volvo voor Europa. Onder meer de XC60, XC90 en de V90 rollen daar van de band. Maandag gaat de motorenfabriek in Skovde ook weer open. De fabrieken waren dicht sinds 26 maart. De werkzaamheden in de Amerikaanse Volvo-fabriek in Ridgeville zullen pas op 4 mei aanvangen.