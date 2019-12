McLaren Speedtail breekt meermaals door 400 km/u-grens

Je dringt natuurlijk pas écht door tot supercar-kringen als je als sportwagen harder dan 400 km/u kunt rijden. De gloednieuwe, supersonische, McLaren Speedtail heeft het ‘toelatingsexamen’ meerdere keren gehaald.

Begin volgend jaar begint McLaren met de productie van haar 106 Speedtails en om er zeker van te zijn dat dan echt een supercar de fabriek verlaat, onderwierp het de auto recent aan snelheidstesten. Een strook asfalt die daar lang genoeg voor was, vond het op het Kennedy Space Centre in Florida. Op een 5 kilometer lange rijbaan liet McLaren haar Speedtail keer op keer los om maximaal te gaan. Het resultaat is verbluffend: zeker dertig keer snelde de Speedtail door de 400 km/u grens heen. Daarmee is de Speedtail de snelste McLaren ooit, want de iconische F1 schopte het in de jaren negentig ‘slechts’ tot ruim 370 km/u.

Acceleratie

De hybride aangedreven McLaren Speedtail – een 4,0-liter biturbo V8 werkt samen met een elektromotor – kent een vermogen van 1.055 pk en snelt in 13 seconden van nul naar 300 km/u. De topsnelheid ligt op 403 km/u.