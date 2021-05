McLaren Special Operations steekt 720S in iconische Gulf livery

Dat McLaren Special Operations van alle markten thuis is, laat het zien in een wel heel bijzondere gepersonaliseerde 720S. Het steekt de sportwagen in iconische Gulf livery.



MSO maakt zich er niet simpel van af met de speciale McLaren 720S. Liefst 20 dagen duurt het totdat het spuitwerk er in de juiste kleuren en verhoudingen op zit. Alles gebeurt met de hand, vandaar. Het is bovendien nog even tijd kwijt aan bijpassende remklauwen en een matchend interieur. Aan de buitenzijde is alles zachtblauw en oranje, maar binnenin blijft het kleurenfeest beperkt tot accenten. De gordels zijn oranje en het Gulf-embleem vind je hier en daar terug, ondermeer in de hoofdsteunen.

Historie en heden

Dat McLaren kiest voor een Gulf-uitdossing is natuurlijk historisch goed te verklaren. Tussen 1968 en 1973 werkte het al samen met de grote Amerikaanse oliemaatschappij, onder meer in de Formule 1. Sinds 2020 is Gulf de voorkeursleverancier van McLaren Automotive als het om smeermiddelen gaat.