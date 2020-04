McLaren P1-opvolger moet klaar zijn in 2024

McLaren-topman Mike Flewitt bevestigt dat de opvolger van de P1 op de markt verschijnt. Van elektrificatie is sprake, maar wellicht is het nog te vroeg voor een geheel elektrische aandrijflijn.



McLaren voegt in 2024 een nieuw model toe aan haar Ultimate Series. Hoe de nieuweling gaat heten is nog niet bekend, maar diverse media spreken over de opvolger van de McLaren P1 . Volgens de topman van McLaren – Mike Flewitt – zal de nieuwe hypercar een hybride zijn of volledig elektrisch aangedreven model. Zo zegt Flewitt dat hij EV’s zeer kan waarderen. “Ze reageren snel, zijn verfijnd en bieden ongelooflijke prestaties.” Toch ziet Flewitt de nodige haken en ogen aan McLaren met louter elektro-kracht. “We weten dat veel klanten hun auto mee naar het circuit nemen. Een EV biedt dan maar 30 minuten racetijd en moet dan weer aan de stekker. Dat is geen overtuigende positie.”

Bij McLaren draait het in eerste instantie niet op het bouwen van auto’s met een vlotte acceleratietijd, aldus Flewitt. Snelheid is nooit een doel, altijd een gevolg, klinkt het.