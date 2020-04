McLaren 765LT start bij 412.000 euro

De McLaren 720S krijgt in september een overtreffende trap bij in de vorm van de 765LT. De Long Tail-versie is lichter, bruter en – vanzelfsprekend – duurder. Eén van 765 exemplaren bemachtigen kan vanaf 412.000 euro.



De McLaren 765LT komt bij de Britten de Super Series bevolken in een beperkte oplage van 765 stuks. Omdat de leveringen in september starten, is het prijskaartje voor de auto in ons land bekend gemaakt: 412.000 euro. Een flink bedrag, maar dan heb je ook wat bijzonders. De McLaren 765LT is immers de hardcore broer van de 720S. Als Long Tail is de 765 om te beginnen tachtig kilo lichter. Dat is best een hoop, want er blijft nog maar 1.229 kilo aan leeggewicht over. De kilo’s vlogen er af door het veelvuldige gebruik van koolstofvezel, ruiten van polycarbonaat, lichtere wielen en een titanium uitlaatsysteem. Verder ontbreken de airco, een audiosysteem en de vloerbekleding. Ze staan nog wel op de optielijst.

Noodstop

Om de wegligging te verbeteren, sleutelden ze in Woking aan de aerodynamica. Splitters, speciale bumpers, sideskirts, een diffuser en een actieve achtervleugel; alles zit er op. De downforce neemt met een kwart toe. Vanzelfsprekend ging McLaren eveneens aan de slag met de veren en dempers. Die zijn straffer afgesteld. De remschijven zijn keramisch en worden geleend van de Senna. Als je 200 km/u rijdt en je moet een noodstop maken, dan sta je binnen 110 meter stil.

Concurrentie

De McLaren 765LT heeft de bekende 4.0 V8 Twin Turbo aan boord en die levert een vermogen van 765 pk. Het koppel bedraagt 800 Nm. De McLaren 765LT sprint van nul naar honderd in 2,8 seconden en van 0-200 lm/u lukt je in 7,2 tellen. Je kunt het dus met gemak opnemen tegen een Porsche 911 GT2 RS, Ferrari 488 Pista of Lamborghini Aventador SVJ.