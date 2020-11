Maserati wekt Shamal weer tot leven, voorlopig alleen als schets

Wat is uw favoriete decennium? De rock ’n roll fifties, flower power sixties, of toch de popcultuur van de jaren tachtig? Bij Maserati houden ze wel van de jaren negentig, want het borduurt voort op de geflopte Shamal.



De Maserati Shamal rolde – in al zijn hoekigheid – tussen 1990 en 1996 slechts 369 keer van de lopende band. De auto werd geen succes dankzij zijn uitgesproken ontwerp en zijn discutabele rij-eigenschappen. Vooruit wilde de Shamal wel dankzij een 326 pk sterke V8, maar in natte bochten wapperde de achterzijde alle kanten op.

Project Rekall

Toch kijkt Maserati met enige weemoed terug op die ‘rare snuiter’ uit de jaren negentig, want op het instagram-account van Maserati Fuoriserie stoft het de auto af door middel van een moderne intepretatie. ‘Project Rekall’ is weer lekker hoekig en doet – zeker in het zilvergrijs – behoorlijk denken aan de iconische DeLorean DMC-12 uit Back to the Future. Nieuw en eigentijds zijn de LED-koplampen met dagrijverlichting en het digitale display – met retro-looks, dat dan weer wel – in het interieur. En wat te denken van de lekker hoekige voorstoelen? Aan de buitenzijde maken sterwielen en een slanke dakspoiler de looks af.

Cultstatus

De kans is klein dat de Maserati Shamal weer in productie gaat, al zou een bouw in beperkte oplage de auto vast een cultstatus geven. Overigens kun je de originele Shamal nog voldoende online vinden. De meeste exemplaren gaan weg tussen de 60.000 en 80.000 euro.