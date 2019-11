Maserati verwelkomt nieuwe toekomst met GranTurismo Zéda

De huidige generatie Maserati GranTurismo loopt ten einde. Met het opvallende uitzwaaimodel Zéda kijken de Italianen terug – en belangrijker nog – vooruit.

Maserati gaat de wereld rondreizen. En wel met de GranTurismo Zéda. De speciale one-off is gespoten in diverse lakkleuren en die tinten symboliseren waar het merk naar toe wil. Zo komt er een nieuwe generatie GranTurismo aan die volgens het merk zeer innovatief is. De fabriek heeft een update gekregen om die nieuwe sportwagen te bouwen en ook de lakstraat – zie het opvallende resultaat – is compleet nieuw.

Elektrificatie en autonoom rijden

De nieuwe GranTurismo en GranCabrio zullen in Turijn gebouwd worden en luiden volgens Maserati een nieuw elektrificatietijdperk voor het merk in. Verder willen de Italianen zich nadrukkelijk focussen op autonoom rijden.

Nieuwe generatie

Het wordt overigens hoog tijd dat de GranTurismo en GranCabrio een nieuwe fase in gaan, want de modellen werden respectievelijk al in 2007 en 2009 aan de wereld getoond. De moderne interpretatie van de Maserati A6 1500 uit 1947 werd de afgelopen jaren ruim 40.000 keer wereldwijd verkocht. De GranTurismo (28.805 exemplaren) won het daarbij ruim van de GranCabrio (11.715 exemplaren). Een van de redenen om de GranTurismo te kopen was de aanwezigheid van een 4,7-liter V8-motor van Ferrari, goed voor een vermogen van 460 pk.