Maserati Ghibli plug-in hybrid toont zich in China

Niet op de aankomende autosalon van Genève in maart, maar een dikke maand later in Peking trekt Maserati het doek van haar Ghibli met stekker.



Volgend jaar komt Maserati met volledig elektrisch aangedreven versies van de GranTurismo en GranCabrio, maar binnenkort zien we al de eerste Italiaan met elektromotor verschijnen. Op 21 april onthult Maserati namelijk haar Ghibli plug-in hybrid in China. Wat we precies op de Beijing auto show te zien krijgen is nog een verrassing, want Maserati wil nog niets kwijt over de nieuwe aandrijflijn.



Haast

De eerste plug-in hybride van Maserati komt net op tijd, want de Ghibli moet helpen de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk in Europa te verlagen. Ook in China staan ze te springen om een relatief schone Maserati, omdat de Chinese overheid zulke modellen subsidieert. Wie een plug-in Ghibli koopt, wordt getrakteerd op een voordeel van ruim 1.300 euro. Met de Maserati Ghibli met stekker willen de Italianen in China eveneens de flinke terugval in verkopen goed maken. Geschat wordt dat Maserati meer dan een kwart minder auto’s verkocht in China dan een jaar eerder. De officiële jaarcijfers volgen begin volgende maand.