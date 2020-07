Maserati Ghibli en Quattroporte als Trofeo: V8 of toch ook V6?

Op 10 augustus laat Maserati de Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo los. Als opwarmertje geldt een schimmig plaatje. We verwachten in ieder geval een V8-liter aan boord met tot wel 590 pk aan vermogen. Of kiezen de Italianen ook voor de V6?



In het najaar van 2018 introduceerde Maserati de Levante Trofeo op de autobeurs van Los Angeles. De gepeperde SUV had een 3,8-liter twinturbo V8 aan boord met een zeer fors vermogen van 590 pk. De verwachting is dat de Quattroporte Trofeo over diezelfde krachtbron beschikt als hij over twee weken worden gepresenteerd. De Ghibli Trofeo zou het met wat minder vermogen ook prima doen, dus misschien houdt Maserati voor dat sportieve model wat trappelende paarden in de stal, maar dat het een feest gaat worden, staat bij voorbaat vast. Of zou Maserati van zijn geloof vallen en toch een twin-turbo 3,0-liter V6 monteren? We hopen van niet.

Agressief

Hoewel de eerste beelden van de Trofeo-modellen nog uiterst schimmig zijn, zal Maserati een lekker agressief exterieur hebben getekend. De Levante Trofeo heeft immers een zwartgelakte honingraat grille, flinke bumperpartijen en enorme wielen. Het uitlaatsysteem zal eveneens voorbereid zijn om diepe brullen te produceren. Op 10 augustus weten we meer.