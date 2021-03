Maserati Bora is een halve eeuw oud

Vandaag precies vijftig jaar geleden onthulde Maserati haar stoere Bora op de Autosalon van Genève. Maar wat maakt de Bora eigenlijk zo iconisch?



Een Maserati voor de openbare weg met een middenmotor. Begin jaren zeventig bestond die nog niet. De Bora bracht daar op 11 maart 1971 verandering in. Op de Autosalon van Genève liet een kloeke sportwagen zich zien met een 4,7-liter V8 (met 310 pk) aan boord. Een 4,9-liter V8 (met 330 pk) volgde niet veel later. De bijbehorende topsnelheid van dan 285 km/u was uitzonderlijk in die tijd, net als de dynamische gasrepsons en wendbaarheid, aldus Maserati.

Samenkomst van expertise

De tweedeurs tweezitter dankt zijn middenmotor-configuratie aan de ervaring die ingenieur Guilio Alfieri had met de Birdcage Tipo 63-65 racewagens. Giorgetto Giugiaro van Italdesign deed een duit in het zakje met het fastback ontwerp en Citroën – de toenmalige eigenaar – gaf zijn complexe hydraulische systeem ter beschikking. Het werd gebruikt voor de openklappende koplampen, maar ook voor de remmen en de afstelling van stoelen en pedalen.

Zeldzaam

Ondanks al het vernuft en sportieve karakter werd de Bora maar mondjesmaat verkocht. De oliecrisis hielp niet erg mee. In totaal werden er 314 gebouwd van de Bora 4.7 en slechts 250 van de Bora 4.9. Het maakt een halve eeuw later zijn iconische status alleen maar groter.