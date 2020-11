Magnus Opus: Iso A3/C (1965)

Volgens Bizzarrini was de A3/C de opvolger, zelfs de geestelijke doorontwikkeling, van de legendarische Ferrari 250 GTO. Echter, door het gebruik van een Amerikaanse V8 werd de auto ondanks zijn goede prestaties zelden serieus genomen. Maar tijden veranderen en inmiddels wordt dit meesterwerk op waarde geschat.



Yuri van Koeveringe reed voor CARROS Magazine #7 met een bijzonder fraai exemplaar van de Iso A3/C en dook eerst in de geschiedenis van de auto:

Dottore Invgenere Giotto Bizzarrini is een van de meest toonaangevende Italiaanse auto-ontwerpers uit de vorige eeuw. Hij werd in 1926 geboren in Quercinella, een plaatsje aan de Italiaanse kust, iets ten zuiden van Livorno. Als kind had hij een sterke eigen wil, waarmee hij zijn ouders soms tot wanhoop dreef. Het was deze eigenwijze instelling die in zijn latere jaren zowel zijn grootste zegening als grootste struikelblok zou blijken. Na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog schreef hij zich in aan de Universiteit van Pisa voor een technische opleiding, waar hij zich specialiseerde in de aerodynamica van auto’s. Zijn eerste project was de aanpassing van zijn eigen 1949 Fiat Topolino, die hij ombouwde tot coupé. Verder voorzag hij de motor van een andere cilinderkop en plaatste hem een stuk verder naar achter voor een betere gewichtsverhouding. Hierdoor bereikte de ‘Macchinetta’ (autootje) een top van 155 km/h. Geen slecht resultaat, gezien het feit dat hij voorheen niet eens de 100 haalde. Maar belangrijker: Bizzarrini had zijn roeping gevonden.

Eenmaal plaatsgenomen in de ‘cockpit’, laat Yuri eerst op zich inwerken wat hij om hem heen ziet:



Ik laat me in de diepe kuipstoel vallen. Recht voor me zie ik drie kleine meters uit het met leer beklede dashboard steken, voor de wateren olietemperatuur en de oliedruk. Een stuk verder naar rechts zit de toerenteller en op de plek van de passagier pas de snelheidsmeter. Het is en blijft een raceauto, lichtjes aangepast aan de straat. Hoe snel je precies rijdt doet er niet zo toe, zo lang je de conditie van de motor maar in de gaten kunt houden.

En vervolgens wordt de motor gestart:



De eerste kilometers gaan, zoals gevraagd, erg voorzichtig, waarbij de auto al wel meteen een groot vertrouwen opwekt.

Meer lezen? Ren, vlieg of race dan vandaag nog naar de kiosk voor CARROS #7-2020. Dit staat er nog meer in.