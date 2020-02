Luxe sedan: DS 9 neemt de Peugeot 508 als basis

Wie dacht dat DS alleen SUV’s bouwt, heeft het mis. Met de onthulling van de DS 9 blijken de Fransen ook raad te weten met een luxe sedan.

De DS 9 staat op het platform van de Peugeot 508, maar een simpele kopie van het bekende model is het allerminst. Om te beginnen is de DS9 bijna 20 centimeter langer. Ook de wielbasis van de DS 9 is groter. De auto ziet er bovendien flink anders uit dan zijn broertje. De voorzijde met karakteristieke grille en koplampen is typisch DS, terwijl de achterzijde eveneens het DS-dna volgt.



Comfortfuncties

Binnenin vinden we een bekleding met veel leder en alcantara en DS is eveneens scheutig met assistentiesystemen. Met de DS 9 kun je automatisch inparkeren, terwijl ook nachtvisie en een adaptieve cruise control aan boord zijn. Inzittenden die wel wat ontspanning kunnen gebruiken, zetten de massagefunctie aan.

Plug-in hybride

De DS 9 zal als plug-in hybride worden geïntroduceerd. Een 1,6-liter turbobenzinemotor werkt samen met een elektromotor. Samen overleggen ze een vermogen van 225 pk. Na de marktintroductie volgt nog een versie met 250 pk en een topversie met 360 pk. De laatste vierwielaangedreven plug-in hybride heeft liefst twee elektromotoren aan boord, net als de 508 by Peugeot Sport Engineered.



De DS 9 zal eerst in China de weg opgaan, waarna de auto ook naar Europa komt. Wanneer dat is, heeft DS nog niet bekend gemaakt.