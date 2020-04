Lucid Air doet het: op één acculading meer dan 400 mijl

Geen andere elektrische wagen doet de Lucid Air het na: in een praktijktest meer dan 400 mijl op één stekkerlading rijden. De Air deed het zelfs twee maal. Van San Francisco naar Los Angeles en terug.

De Tesla Model S droomt van het doorbreken van de 400 mijl-grens. Na de recente over-the-air-update hikt het er tegenaan, maar verder dan omgerekend 630 kilometer komt de Model S niet. En laat nu 643 kilometer nodig zijn om de magische 400 mijl te doorbreken.

Van San Francisco naar Los Angeles

Lucid Motors troeft de Model S af met haar Air. Nu blijkt dat eerder dit jaar de elektrische auto van San Francisco naar Los Angeles reed op één stekkerlading. En na een nachtje laden herhaalde de Lucid Air het kunststukje op de terugweg nog een keer.

Snelwegkilometers

Lucid Motors speelde toch een beetje vals, want het zette een prototype in die niet was voorzien van een volledig interieur. Wel waren er twee personen aan boord, dus je zou mogen stellen dat je in je eentje echt 400 mijl kunt rijden met de Air. Echter reed Lucid Motors vooral over snelweg en van het terugwinnen van veel remenergie was dus waarschijnlijk geen sprake. Of de chauffeur echt reed zoals hij normaal zou rijden of extreem zuinig maakte het merk niet bekend.

1.000 pk

De Lucid Air is – naast het beloofde rijbereik – ook in andere opzicht een opvallende auto. De auto heeft namelijk 1.000 pk aan boord en heeft een topsnelheid van bijna 380 km/u. Althans, dat liet een ander proefmodel van het merk zien in 2017.



Basisversie

De basisversie van de Lucid Air moet echter 60.000 dollar gaan kosten als hij dit jaar als productieversie aan het Amerikaanse publiek wordt getoond. Die variant heeft echter een actieradius van 385 kilometer, en dus niet de aangetoonde 643 kilometer.