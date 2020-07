Lotus Evija is bloedsnel. Ook boven de 200 km/u

Met een vermogen van een ongekende 2.000 pk had niemand verwacht dat de Lotus Evija een slak zou zijn, maar de acceleratiecijfers bij extreem hoge snelheden zijn van een andere planeet.



De eerste elektrische supercar van Lotus, de Evija, vindt nog dit najaar zijn weg naar de eerste klanten. En die kunnen hun lol op met de Britse elektro-krachtpatser. De vier elektromotoren aan boord zijn samen namelijk goed voor een buitenaards vermogen van 2.000 pk. De sprint van 0-100 km/u is indrukwekkend, maar duikt net onder de drie tellen. En dat is dus nog ver verwijderd van de magische grens van twee seconden, zoals bijvoorbeeld de aankomende Tesla Roadster belooft. De Lotus Evija bewaart echter zijn kruit voor later in de acceleratie. Van nul naar tweehonderd geschiedt immers in minder dan zes seconden. En van 0 km/u naar 300 km/u verloopt in negen tellen. Een bekende snelheidsduivel als de Bugatti Chiron heeft voor de acceleratie van 200 km/u naar 300 km/u liefst 6,5 seconden nodig en de Evija dus een tel of drie. Volgens Lotus biedt de Evija de sensatie van een Formule 1-wagen.

Aangepaste actieradius

De topsnelheid van de Lotus Evija is 322 km/u. Eerder werd aangekondigd dat de actieradius zo’n 400 kilometer bedraagt, maar Lotus spreek nu zelf over een minimum van circa 240 kilometer. De Britse supercar beschikt verder over zes rijmodi, waarbij City, Range en Tour de opgegeven actieradius waarschijnlijk redelijk respecteren. In de Sport- en Track-modus zal de batterij sneller worden leeggetrokken. De zesde modus is ´Off´. Blijkbaar is geen modus ook een modus.