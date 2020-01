Lexus-vormgevers wagen zich aan ruimte-voertuigen

ED2, het Europese designcentrum van Toyota en Lexus, tekende in opdracht van een tijdschrift diverse futuristische Lexus-modellen. Ze zijn bestemd voor een ritje over het maanoppervlak.



Het Amerikaanse Document Journal is een magazine dat verhaalt over kunst en mode. In haar 15e editie denkt het na hoe leven op de maan in de toekomst eruit ziet. Het magazine vraagt zich hoe een maankolonie eruit ziet, hoe we ons dan kleden en hoe we ons voortbewegen. Lexus heeft de rol op zich genomen om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven. Onderstaand het resultaat.



Zero Gravity – Karl Dujardin

Ontwerper Karl Dujardin tekende een soort van motorfiets voor de maan, op basis van de spindle grille van Lexus. Het gevaarte kan snelheden van 500 km/u aan en glijdt over het maanoppervlak.

Lexus Cosmos – Jean-Baptiste Henry

Een heus Lexus-ruimteschip ziet er als volgt uit. Het inktvis-achtige ontwerp is vooral opgebouwd uit glas.



Bouncing Moon Roller – Julien Marie

Je kunt natuurlijk ook rollend je op de maan voortbewegen. Het centrum van deze maanroller blijft rechtopstaan, terwijl de buitenzijde beweegt.



Lexus Lunar Cruiser – Keisuke Matsuno

Kijk eens aan, ook een futuristische Lexus die iets weg heeft van een auto. De Lunar Cruiser kan naast rijden echter ook vliegen.



Lexus Lunar – Yung Presciutti

Natuurlijk moeten er op de maan ook vrachtjes vervoerd worden. Dit grote transportvoertuig regelt dat. Dankzij de zes gigantische wielen kom je echt overal.