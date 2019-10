Lexus LF-30 Electrified Concept innoveert met elektromotoren in de wielen

Vandaag is de Tokyo Motor Show gestart en Lexus grijpt de spotlights aan om haar LF-30 Electrified Concept te presenteren. Het studiemodel zit vol nieuwe technologieën.



Lexus werd door Toyota pas in 1989 in de markt gezet en is daarmee – voor autobegrippen – nog een jong merk. Toch heeft het al een behoorlijke historie als het gaat om geëlektrificeerd rijden. Al sinds 2005 voert het merk haar modellen uit met Lexus Hybrid Drive. Een volledig elektrische Lexus bestaat echter nog niet en dus is het niet raar dat het nieuwste studiemodel die aandrijving onderzoekt. De LF-30 Electrified Concept vormt de basis voor een nieuwe generatie van geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen van het merk, aldus Lexus.

Elektromotoren in elk wiel

Bijzonder is dat de wielen elk afzonderlijk worden aangedreven door een geïntegreerde elektromotor. De Lexus LF-30 is dus in een fractie van een seconde om te toveren van een vierwielaangedreven model naar een voorwiel-, of juist achterwielaangedreven auto. Lexus wil deze technologie toepassen op al haar geëlektrificeerde voertuigen in de toekomst.

Bagage-drone

Lexus leefde zich ook uit op het opvallende exterieur. De voorruit begint vroeg en loopt helemaal door tot de achterzijde. Door de nodige hoeken en vouwen in de carrosserie ziet de Lexus LF-30 er bijzonder futuristisch uit. Zoals we wel vaker zien bij studiemodellen op dit moment, communiceren die auto’s via lichtpatronen. Bij de LF-30 kunnen andere weggebruikers zo zien of hij in normale of autonome modus functioneert. Naast over autonoom rijden beschikt de Lexus van de toekomst ook over de Lexus Airporter. Dat is een drone die bagage van huis naar de bagageruimte van de auto verplaatst.

SkyGate

Omdat je als inzittenden de auto het werk kunt laten doen, is het interieur daar op afgestemd. De voorstoelen zijn bijvoorbeeld geïnspireerd op first class stoelen in het vliegtuig. De achterpassagiers kijken vooral naar boven, als het aan Lexus ligt, wordt in het glazen panoramadak is een ‘SkyGate’-display verwerkt. Door middel van augmented reality wordt een sterrenhemel gecreëerd, video’s afgespeeld of navigatiekaarten weergegeven. Via stemherkenning weet de Lexus LF-30 wie er zijn ingestapt. Kunstmatige intelligentie zorgt er vervolgens voor dat elke inzittende zijn voorkeuren voorgeschoteld krijgt. De airco, audio en navigatie worden op maat aangepast.

Elektrificatieslag

Hoewel de Lexus LF-30 vooruitblikt op een verdere toekomst, presenteert Lexus komende maand al haar eerste volledig elektrisch aangedreven model. Op korte termijn wil Lexus ook haar eerste plug-in hybride tonen. De huidige Lexus modellen zijn immers allemaal leverbaar als hybrides zonder stekker. Rond 2025 heeft het Japanse luxemerk waterstofauto’s in het programma opgenomen.